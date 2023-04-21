Тренер «Колорадо» заявил, что прежний Ничушкин вернулся
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«Ничушкин был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся», — приводит слова Беднара журналист Питер Бауг на своей странице в социальной сети.
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Нападающий был признан третьей звездой игры.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории плей-офф НХЛ.