Тренер «Колорадо» заявил, что прежний Ничушкин вернулся

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен» (3:2).
Тренер «Колорадо» заявил, что прежний Ничушкин вернулся
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«Ничушкин был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся», — приводит слова Беднара журналист Питер Бауг на своей странице в социальной сети.

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Нападающий был признан третьей звездой игры.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории плей-офф НХЛ.

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