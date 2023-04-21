Тренер «Колорадо» заявил, что прежний Ничушкин вернулся

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен» (3:2).

«Ничушкин был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся», — приводит слова Беднара журналист Питер Бауг на своей странице в социальной сети.

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Нападающий был признан третьей звездой игры.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории плей-офф НХЛ.