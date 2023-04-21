Вайцеховская: МОК создаёт при себе отдельную команду, куда отбирает никому не известных спортсменов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Томас Бах — человек, конечно же, в высшей степени творческий: никому из его предшественников даже в голову не приходило, что с Олимпийской хартией можно обращаться так, как это делает он. Как попало, в смысле. Что такое команда беженцев, например? Могу напомнить историю. В 1946 году, когда сразу после войны в Европе стал образовываться социалистический лагерь, многие ведущие на тот момент спортсмены уехали на Запад. И в том же самом году создали в Нью-Йорке Союз беженцев, от имени которого в 1952-м подали заявку на вступление в МОК. МОК тогда заявку отклонил, как раз опираясь на хартию, в которой чётко сказано: заявку на участие спортсменов в Олимпийских играх делает олимпийский комитет каждой страны. То есть персонально, минуя эту схему, на Игры не может заявиться никто. Казалось бы, в чём проблема? Если человек в статусе беженца приехал, допустим, в Египет и страна его приняла, почему он не может заявиться на Игры через НОК этой страны, отобравшись на общих основаниях? Пусть тебя в этом качестве субсидирует тот же МОК, и не будет никаких вопросов. Вместо этого МОК создаёт при себе отдельную команду, куда отбирает три или четыре десятка никому не известных спортсменов, имеющих подходящий статус, тратит какие-то немыслимые деньги на их подготовку, притом что ни один из этих людей по большому счёту вообще не в состоянии на что-то претендовать. Потом из этого потенциального балласта отбирается десяток «лучших» и отправляется на Игры в Токио. Где они соответственным образом и выступают — как балласт. И таких штришочков к портрету нынешнего президента МОК великое множество», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Вайцеховская отреагировала на новость об уходе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина из группы Дениса Самохина.