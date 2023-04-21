Жук и Свинин поставили программу олимпийским чемпионам Мишиной и Галлямову

Тамара Москвина, тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, рассказала, кто принял участие в постановках программ спортсменам.

«Программы у Мишиной и Галлямова поставлены вчерне. Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина», — цитирует Москвину ТАСС.

Она добавила, что короткую программу ставили нашей командой.

«Это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», — заключила Москвина.

Мишина и Галлямов завоевали золотые медали Игр 2022 года в командных соревнованиях, а также выиграли бронзовые награды в турнире среди пар.

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