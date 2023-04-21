Жук и Свинин поставили программу олимпийским чемпионам Мишиной и Галлямову

Короткая ссылка
Тамара Москвина, тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, рассказала, кто принял участие в постановках программ спортсменам.

«Программы у Мишиной и Галлямова поставлены вчерне. Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина», — цитирует Москвину ТАСС.

Она добавила, что короткую программу ставили нашей командой.

«Это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», — заключила Москвина.

Мишина и Галлямов завоевали золотые медали Игр 2022 года в командных соревнованиях, а также выиграли бронзовые награды в турнире среди пар.

Ранее Петр Гуменник оценил своё выступление в финале Гран-при России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить