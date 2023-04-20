La Gazzetta dello Sport: президент «Наполи» установил цену в €150 млн за Осимхена

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов продать нападающего Виктора Осимхена в летнее трансферное окно.
La Gazzetta dello Sport: президент «Наполи» установил цену в €150 млн за Осимхена
  • globallookpress.com

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанского клуба установил цену на футболиста в €150 млн, так как рассчитывает, что он останется в команде на следующий год.

Отмечается, что если потенциальный покупатель будет готов заплатить, то футболист будет продан.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил 26 мячей и отдал пять результативных передач в 31 матче за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал вылет «Наполи» от «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

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