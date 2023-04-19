Уткин: «Наполи» — это как страсть, из которой не получится семьи на годы

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Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал вылет «Наполи» от «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Уткин: «Наполи» — это как страсть, из которой не получится семьи на годы
  • AP

«Это же так круто, когда твоя команда вот так вот летает. Это похоже на бурный роман с сексом где попало, потому что невозможно остановиться… Нынче это не жизненный, а киношный образ. «Наполи» в этом сезоне — это как страсть, из которой не получится семьи на годы», — написал Уткин в Telegram-канале.

По итогам двух матчей «Милан» обыграл «Наполи» с общим счётом 2:1 (1:0, 1:1) и впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жиру забил единственной гол своей команды в ответной игре.

Миланский клуб в 1/2 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

Ранее Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов.

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