Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выступил с обращением к болельщикам клуба после вылета команды в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слёз, осознавая, что я не смог принести вам счастье. Я сделаю всё возможное, чтобы извлечь уроки из этого. Глубоко сожалею и благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду!» — написал Кварацхелия в соцсетях.

По итогам двух матче «Милан» обыграл «Наполи» с общим счётом 2:1 и впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. На 82-й минуте Хвича не смог реализовать пенальти в ответной игре.

Миланский клуб в 1/2 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

Ранее Оливье Жиру не смог забить пенальти в ворота «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.