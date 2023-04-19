Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия выступил с обращением к болельщикам клуба после вылета команды в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Tullio Puglia - UEFA

«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слёз, осознавая, что я не смог принести вам счастье. Я сделаю всё возможное, чтобы извлечь уроки из этого. Глубоко сожалею и благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду!» — написал Кварацхелия в соцсетях.

По итогам двух матче «Милан» обыграл «Наполи» с общим счётом 2:1 и впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. На 82-й минуте Хвича не смог реализовать пенальти в ответной игре.

Миланский клуб в 1/2 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

Ранее Оливье Жиру не смог забить пенальти в ворота «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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