Metaratings: «Зенит» продолжает попытки продлить контракт с Кузяевым

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«Зенит» продолжает попытки продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Metaratings: «Зенит» продолжает попытки продлить контракт с Кузяевым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Metaratings, руководство провело новые переговоры с футболистом и его представителями по поводу контракта.

Отмечается, что сам Кузяев заинтересован в переходе в европейский клуб. 

В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой команды в этом сезоне.

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