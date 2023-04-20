Metaratings: «Зенит» продолжает попытки продлить контракт с Кузяевым
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По информации Metaratings, руководство провело новые переговоры с футболистом и его представителями по поводу контракта.
Отмечается, что сам Кузяев заинтересован в переходе в европейский клуб.
В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой команды в этом сезоне.