В Англии призвали МЮ и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» призывают убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с работорговлей.
В Англии призвали МЮ и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством
  • AP
  • © Jon Super

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали к расследованию потенциальных связей между эмблемами клубов из-за предположений, что корабли на них отсылают к истории рабства.

Обсуждение вопроса началось после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?» В статье задаются вопросом, не являются ли эмблемы МЮ и «Ман Сити» «символом преступления против человечества».

Также в статье приводились мнения английского поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы из Манчестера избавиться от лодок на эмблемах.

«Красные дьяволы» и «горожане» отказались комментировать ситуацию. Как сообщает The Telegraph, оба клуба не планируют менять эмблемы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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