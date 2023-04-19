МС сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях в ответном матче 1/4 финала сыграли вничью с мюнхенской «Баварией» — 1:1.

В составе «горожан» мяч забил Эрлинг Холанд (57-я минута). В команде из Мюнхена отличился Йозуа Киммих (83-я, пенальти).

Главный судья матча Клеман Тюрпен из Франции в концовке игры удалил главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля (89-я).

Холанд (38-я) впервые не смог забить пенальти в матче Лиги чемпионов.

Первая встреча в Манчестере завершилась победой английской команды со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.