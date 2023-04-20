В PWL готовы организовать схватку между Садулаевым и Снайдером

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Борцовская лига Поддубного (PWL) готова организовать схватку между россиянином Абдулрашидом Садулаевым и американцем Кайлом Снайдером.
В PWL готовы организовать схватку между Садулаевым и Снайдером
  • globallookpress.com
  • © INPHO/Bryan Keane

«Мы рассчитываем, что эта схватка состоится в ближайшее время. Интерес к американской борьбе без сильных оппонентов в нашем лице стал очень низким. Какой смысл бороться со слабыми соперниками из Европы и выигрывать без шансов? Кому это интересно смотреть, когда нет противостояний? Кайл Снайдер бы тоже не состоялся, если бы у него не было противостояния с Абдулрашидом Садулаевым. Мы даже готовы организовать эту схватку в Madison Square Garden. Если Снайдер говорит, что согласен, мы тут же едем в США. Но тут главное, чтобы они не опростоволосились с организацией. Дали всем визы и так далее», — заявил исполнительный директор PWL Юрий Фёдоров.

Садулаев и Снайдер четырежды боролись друг против друга. Счёт личных встреч — 3:1 в пользу россиянина.

Ближайший турнир PWL пройдёт 26 апреля в Алматы. Его возглавит схватка между двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым и серебряным призёром Игр Акжолом Махмудовым.

Ранее сообщалось, что в PWL обнародовали зарубежные планы лиги.

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