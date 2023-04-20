Гаврилов: вылет «Спартака» из Кубка России — это позор
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«Вылет «Спартака» из Кубка — это позор. Я спартаковец, а мне как обидно. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулёвска? У меня просто в голове не укладывается. Мне стыдно», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.
Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.