Гаврилов: вылет «Спартака» из Кубка России — это позор

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на поражение красно-белых в матче с «Акроном» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.

«Вылет «Спартака» из Кубка — это позор. Я спартаковец, а мне как обидно. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулёвска? У меня просто в голове не укладывается. Мне стыдно», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.