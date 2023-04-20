Червиченко считает, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что тольяттинский «Акрон» мог забить больше двух голов в ворота московской команды в матче «Пути регионов» Кубка России по футболу.

«Акрон» — молодцы, но и «Спартак» плохо сыграл. У красно-белых, на мой взгляд, проблема в отсутствии лидеров и невозможности их заменить. Только благодаря мастерству Максименко «Акрон» не всё забил, если бы не он, то как минимум ещё бы трёшка залетела», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, чтобы молодёжь «Спартака» хорошо играла, должен быть ключевой российский футболист, на которого они будут равняться.

«На примере Андрюши Тихонова: вся команда играла и формировалась вокруг него — лидера. Сейчас в «Спартаке» такого нет», — заключил Червиченко.

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.