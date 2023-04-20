Смородская призвала не говорить об отставке Абаскаля: ещё рано

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Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская считает, что руководство московского «Спартака» не станет увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля после вылета из Кубка России по футболу.

«Бывают такие неприятности, и не только со «Спартаком», но и с другими командами. Не тот настрой, нежелание играть в Кубке — разные вещи бывают. Стоит ли «Спартаку» задуматься о замене главного тренера летом? Еще рано. Надо посмотреть», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов», где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что только он сам лично выбирает исполнителя 11-метровых ударов в московской команде.

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