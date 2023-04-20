Шотландскую бегунью дисквалифицировали за преодоление части марафона на машине

Результат шотландской бегуньи Джоасии Закшевски в марафоне из Манчестера в Ливерпуль был аннулирован, поскольку 4 км дистанции она проехала на автомобиле.

Обман раскрылся после анализа данных специального приложения для бега, сообщает Sky News.

47-летняя спортсменка заняла в забеге на 80 км. третье место, однако теперь её дело будет разбирать Федерация лёгкой атлетики Великобритании.

Закшевски плохо чувствовала себя после прилёта из Австралии за несколько часов до марафона, однако всё же вышла на дистанцию. Отмечается, что спортсменка сотрудничала с организаторами забега при разбирательствах и дала им полную информацию о произошедшем.

Несколькими неделями ранее она одержала победу в 48-часовом забеге на 410 км на Тайване.

Ранее победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен заявил, что показал отличный результат в роттердамском марафоне.