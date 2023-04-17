Роббен сравнил свой результат в роттердамском марафоне с победами на футбольном поле

Победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен считает, что показал отличный результат в роттердамском марафоне.

«Такое ощущение, что я завоевал очередной трофей в футболе», — цитирует серебряного призёра чемпионата мира 2010 года в ЮАР NOS.

39-летний голландец пробежал дистанцию в 42 км за 2 часа 58 минут.

Победу в забеге второй раз подряд одержал Башир Абди. 34-летний бельгийский спортсмен финишировал со временем 2 часа 3 минуты.

Роббен забил победный мяч на 89-й минуте финального матча Лиги чемпионов сезона-2012/13 с дортмундской «Боруссией» и был признан лучшим игроком встречи. В его коллекции также серебряная и бронзовая медали чемпионата мира.

Экс-полузащитник мадридского «Реала» завершил футбольную карьеру в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае проведут выставки и марафоны в честь Дня космонавтики.