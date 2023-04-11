В Ставропольском крае проведут выставки и марафоны в честь Дня космонавтики

В Ставропольском крае подготовили программу, посвящённую Дню космонавтики.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

В частности, запланирован марафон открытий первичных отделений РДДМ «Мы первые».

Также будут проходить космические квесты, выставки, викторины. Состоится и единый легкоатлетический забег для детей и молодёжи.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.