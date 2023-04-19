Гришин считает, что «Урал» способен выйти в финал Кубка России

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин рассказал о соотношении сил в матчах между армейцами и «Уралом» в Кубке России.

«Честно говоря, эта игра была ничейная. Темп был низкий. Что «Урал», что ЦСКА совсем недавно провели матчи в РПЛ. И силёнок на Кубок России не хватило. Поэтому команды и сделали по пять замен. Но, даже несмотря на это, преимущество в этом матче было на стороне «Урала», который первый открыл счёт. И его вполне это устраивало. С реализацией москвичи слегка подкачали, потому что в три раза больше пробили по воротам, но сравнять удалось лишь с пенальти.

Что касается перспектив уральцев, то в Екатеринбурге нас ждёт интересная игра, потому что команда Виктора Гончаренко очень опасная и вполне может добраться до финала, если армейцы не сыграют на должном уровне, чего мы все ждём в ответной игре.

В принципе, особых проблем в игре красно-синих я не наблюдаю, ничья — это не поражение. А до этого была победная серия из семи матчей подряд. Владимиру Федотову нужно дать больше времени на работу, потому что за такой короткий срок он уже показывает результат. Постепенно мы видим, как выстраивается хорошая команда, способная побеждать», — сказал Гришин RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с ЦСКА.