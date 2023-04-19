Непомнящий: в течение минуты Эмерсон дважды завалил Заболотного

Российский тренер Валерий Непомнящий разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с ЦСКА.

«Пенальти был. В течение минуты было два таких одинаковых эпизода с защитником «Урала» Эмерсоном, который оба раза завалил Антона Заболотного. Когда игрока обхватывают двумя руками, это должно наказываться. Это достаточно затяжной момент, который тормозит форварда. Даже при угловых нужно пристальней следить за такими эпизодами, потому что тогда нападающие будут скованы. А как играть в таком случае? Поэтому здесь вопросов быть не может», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий рассказал про основные проблемы ЦСКА после ничейного результата в матче Кубка России с «Уралом».