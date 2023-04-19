Непомнящий указал на главные минусы в игре ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал про основные проблемы ЦСКА после ничейного результата в матче Кубка России с «Уралом».

«Если говорить о матче, то ЦСКА был ближе к победе. Но получилось как получилось.

Основная проблема армейцев на сегодняшний день — это отсутствие игрока, который может сделать голевую либо предголевую передачу. Сейчас у них всё легко прогнозируется. Или идёт передача из глубины на Антона Заболотного, который вынужден бороться за этот мяч, что Иван Обляков, что Хорхе Карраскаль вынуждены действовать из глубины, или же передача идёт по воле случая. И так на протяжении всего сезона.

Вторая проблема красно-синих — игра защитников — тоже преследует команду весь год. Никак не удаётся создать гармонию в центре обороны, постоянно кто-то выбывает. Но надо признать, что проблема с защитой начала решаться к концу сезона, когда более-менее все оправились от травм. Поэтому и выдалась такая напряжённая игра.

Плюс ко всему «Урал» сейчас очень колючая команда — не только для ЦСКА, но и для всех соперников. К ним в штрафную не так-то просто подобраться. Хозяева смогли сегодня этого добиться, но, к сожалению для них, игра голкипера «Урала» Ильи Помазуна не позволила открыть счёт не со стандарта. Недаром его признали одним из лучших сегодня. Так что счёт абсолютно по делу. А москвичам нужно найти креатив в завершающей фазе», — рассказал Непомнящий RT.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный результат армейцев в матче Кубка России против «Урала».