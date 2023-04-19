Алдонин: ЦСКА стоит опасаться «Урала» в ответном матче

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный результат армейцев в матче Кубка России против «Урала».
Алдонин: ЦСКА стоит опасаться «Урала» в ответном матче
  • РИА Новости

«Для ЦСКА это оказался очень тяжёлый матч, несмотря на то что армейцы превосходили гостей практически по всем показателям, больше владели мячом и инициативой, больше били по воротам. Да и моментов создали прилично. Трудовая ничья получилась. Но если судить по результату, то всё идёт к тому, что отрицательная серия «Урала» с ЦСКА скоро закончится. Тем более если учитывать недавний матч, когда армейцы победили. Уральцы с каждым матчем становятся менее уступчивы, что мы сегодня и наблюдали. Отлично оборонялись, Мингиян Бевеев вытащил мёртвый мяч из своих ворот. Если бы не пенальти, кто знает, как бы сложилась судьба красно-синих. Но всё ещё впереди, и ЦСКА будет очень сложно играть в Екатеринбурге», — заявил Алдонин RT.

Ранее «Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

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