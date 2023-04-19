«Бавария» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов
  • AP

«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Мюллер, Горецка, Киммих, Мусиала, Шупо-Мотинг, Сане, Канселу.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Стоунс, Аканджи, Диаш, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Силва, Эрнандес, Холанд.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в 22:00 мск.

В первом матче«Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» — 0:3.

Ранее стали известны стартовые составы «Интера» и «Бенфики» на ответный матч Лиги чемпионов.

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