«Бавария» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов
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«Бавария»: Зоммер, Павар, Юпамекано, де Лигт, Мюллер, Горецка, Киммих, Мусиала, Шупо-Мотинг, Сане, Канселу.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Стоунс, Аканджи, Диаш, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Силва, Эрнандес, Холанд.
Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в 22:00 мск.
В первом матче«Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» — 0:3.
Ранее стали известны стартовые составы «Интера» и «Бенфики» на ответный матч Лиги чемпионов.