Мартинес и Джеко выйдут в стартовом составе «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

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Стали известны стартовые составы ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между итальянским «Интером» и португальской «Бенфикой».
Мартинес и Джеко выйдут в стартовом составе «Интера» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
  • AP

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Жилберто, Антонио Силва, Отаменди, Флорентино Луис, Шикинью, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурсенс, Гонсалу Рамуш.

Игра пройдёт в Милане. Начало встречи в 22:00 мск. Первая игра закончилась победой «Интера» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Милан» впервые с 2007 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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