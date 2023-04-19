Гончаренко — о матчах с ЦСКА: это игры, где мы можем понять свой настоящий уровень

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с ЦСКА в финале «Пути РПЛ» Кубка России.

«Пятая игра в сезоне против ЦСКА. Не надоело ли с армейцами биться? Нет, не надоело. Это те игры, где мы можем понять свой настоящий уровень. Это лучше, чем играть один раз в неделю. У нашей команды мотивация всегда должна быть максимальной», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится в Москве 19 апреля в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» в гостях уступил тольяттинскому «Акрону» в матче 1/2 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу.