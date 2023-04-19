Непомнящий — о возможной реформе РПЛ: если введут плей-офф, будет интересно

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий назвал плюсы и минусы возможного введения нового формата в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я, в принципе, за то, чтобы в нашем чемпионате было как можно больше матчей категории А. Поэтому если введут плей-офф, то это будет интересно. Правда, могут возникнуть определённые сложности. Может получиться разделение на бедных и богатых: семь-восемь команд продолжат зарабатывать, а остальные что будут делать? Также возникнут трудности с календарём. Это нужно всё хорошо продумать. С Кубком России хорошо продумали, он стал лучше, чем был прежде. Стало интереснее. С чемпионатом может получиться так же. Надо попробовать», — сказал Непомнящий RT.

Ранее бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о возможной смене формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).