Непомнящий — о возможной реформе РПЛ: если введут плей-офф, будет интересно

Короткая ссылка
Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий назвал плюсы и минусы возможного введения нового формата в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Непомнящий — о возможной реформе РПЛ: если введут плей-офф, будет интересно
  • РИА Новости

«Я, в принципе, за то, чтобы в нашем чемпионате было как можно больше матчей категории А. Поэтому если введут плей-офф, то это будет интересно. Правда, могут возникнуть определённые сложности. Может получиться разделение на бедных и богатых: семь-восемь команд продолжат зарабатывать, а остальные что будут делать? Также возникнут трудности с календарём. Это нужно всё хорошо продумать. С Кубком России хорошо продумали, он стал лучше, чем был прежде. Стало интереснее. С чемпионатом может получиться так же. Надо попробовать», — сказал Непомнящий RT.

Ранее бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о возможной смене формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить