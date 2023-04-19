Мостовой не считает нужным менять формат РПЛ

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о возможной смене формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стоит ли менять формат РПЛ? Однозначно нет. Это никому не нужно, с Кубком России ещё до конца не разобрались. У нас сейчас надёжная и давно проверенная всеми футбольными странами формула чемпионата, которая всех устраивает. На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо. Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд. У нас сейчас их 16, я бы добавил ещё две. В других странах играет по 20 команд — и всё хорошо. А у нас постоянно находят отговорки. Почему в других чемпионатах команды не исчезают, а у нас чуть что — сразу банкроты? Для начала нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься форматом», — заявил Мостовой RT.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в РПЛ может появиться плей-офф или третий круг с разбивкой на группы.