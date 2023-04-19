Салихова — о потенциальной смене формата РПЛ: есть более очевидные проблемы

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о том, что со следующего сезона в Российской премьер лиге (РПЛ) может появиться плей-офф или третий круг с разбивкой на группы.
Салихова — о потенциальной смене формата РПЛ: есть более очевидные проблемы
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«Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов», — цитирует Салихову Metaratings.

По информации «РБ Спорт», РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона. Основной проект календаря предполагает старт сезона матчем за Суперкубок 16 июля. Первый тур РПЛ начнётся 23 июля, а зимний перерыв — 10 декабря. Во втором варианте все эти события запланированы неделей ранее. 

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» считает глупым формат чемпионата России по системе «осень — весна».

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