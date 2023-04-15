Ари: глупо играть в футбол в России по системе «осень — весна»

Бывший нападающий «Спартака» считает глупым формат чемпионата России по системе «осень — весна».

«Нужно обязательно переходить на систему «весна — осень». Полностью поддерживаю эту инициативу. Нельзя терять тёплые месяцы летом. Это глупо, учитывая, сколько времени здесь длятся холода. А так будет лучше и для футболистов, и для клубов, и для фанатов», — цитирует Ари Sport24.

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна — осень».

Ранее сообщалось, что Мостовой не видит смысла к возврату проведения РПЛ на схему «весна — осень».