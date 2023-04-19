Гимнаст Далалоян назвал слухами информацию о приглашении в сборную Армении

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал слухами информацию о том, что НОК Армении приглашал его в сборную страны.
Гимнаст Далалоян назвал слухами информацию о приглашении в сборную Армении
  • РИА Новости

«Никаких предложений не поступало. Не знаю, откуда появились эти слухи. Никаких обсуждений не может быть, никогда не рассматривал возможность выступать за другую страну. Я рос в России и безумно благодарен этой стране», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

По информации Metaratings, Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении. Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) ведёт переговоры и с другими спортсменами. 

3 марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований. 

Ранее в НОК Армении отреагировали на новость, что Далалоян и Даниелян были приглашены в национальную команду.

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