В НОК Армении назвали слухами информацию о приглашении в сборную гимнаста Далалояна

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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Грачья Ростомян отреагировал на новость, что гимнаст Артур Далалоян и фигурист Артур Даниелян были приглашены в национальную команду.
В НОК Армении назвали слухами информацию о приглашении в сборную гимнаста Далалояна
  • РИА Новости

«Эта информация — нелепость и полное пустословие. Об этом даже не надо было говорить, но считаю нужным прояснить ситуацию во избежание недоразумений. Во-первых, с юридической точки зрения НОК не имеет права приглашать спортсменов в Армению», — говорится в заявлении.

По информации Metaratings, Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении. Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) ведёт переговоры и с другими спортсменами. Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

3 марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований. 

Ранее Немов поддержал отказ гимнаста Далалояна выступать за сборную Армении.

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