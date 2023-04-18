В НОК Армении назвали слухами информацию о приглашении в сборную гимнаста Далалояна
- РИА Новости
«Эта информация — нелепость и полное пустословие. Об этом даже не надо было говорить, но считаю нужным прояснить ситуацию во избежание недоразумений. Во-первых, с юридической точки зрения НОК не имеет права приглашать спортсменов в Армению», — говорится в заявлении.
По информации Metaratings, Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении. Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) ведёт переговоры и с другими спортсменами. Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.
3 марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.
Ранее Немов поддержал отказ гимнаста Далалояна выступать за сборную Армении.