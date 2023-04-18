Немов поддержал отказ гимнаста Далалояна выступать за сборную Армении

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал отказ российского гимнаста Артура Далалояна выступать за сборную Армении.

«Я поддерживаю мнение и поступок Артура. Он сделал правильный выбор. В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — цитирует Немова «Спорт-Экспресс»

По информации Metaratings, Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении. Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) ведёт переговоры и с другими спортсменами. Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

3 марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований. 

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что Даниелян отказался выступать за сборную Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить