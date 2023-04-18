Немов поддержал отказ гимнаста Далалояна выступать за сборную Армении

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал отказ российского гимнаста Артура Далалояна выступать за сборную Армении.

«Я поддерживаю мнение и поступок Артура. Он сделал правильный выбор. В его результат и успех вложилась та страна, в которой он родился и в которой он выступал изначально. Я думаю, что это очень правильно», — цитирует Немова «Спорт-Экспресс».

По информации Metaratings, Далалоян и фигурист Артур Даниелян отказались от перехода в олимпийскую сборную Армении. Национальный олимпийский комитет Армении (НАОК) ведёт переговоры и с другими спортсменами. Отмечается, что в Армении хотят усилить национальные команды перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

3 марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что Даниелян отказался выступать за сборную Армении.