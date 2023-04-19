Кутепов назвал «Спартак» негодяями за то, что клуб не поздравил Федуна с днём рождения

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Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов отреагировал на то, что клуб проигнорировал день рождения экс-владельца Леонида Федуна в соцсетях.
Кутепов назвал «Спартак» негодяями за то, что клуб не поздравил Федуна с днём рождения
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«Почему они не поздравили, негодяи такие. Что они не поздравили, зачем так делать? У них спросите, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

5 апреля российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». 

Ранее Зарема Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях.

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