Кутепов назвал «Спартак» негодяями за то, что клуб не поздравил Федуна с днём рождения
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«Почему они не поздравили, негодяи такие. Что они не поздравили, зачем так делать? У них спросите, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».
5 апреля российскому бизнесмену исполнилось 67 лет.
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Зарема Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях.