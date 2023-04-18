Боксёр Петровский нокаутировал Вишева в поединке на турнире в Уфе

Чемпион мира 2021 года россиянин Марк Петровский одержал победу над соотечественником Владиславом Вишевым на турнире в Уфе.

Петровский победил техническим нокаутом в третьем раунде. Вишеву в третьем отрезке дважды был отсчитан нокдаун, боксёр получил сильное рассечение над левым глазом.

Поединок возглавил турнир в Уфе, организованный промоутером Dynamo Boxing Promotions и Федерацией бокса России при поддержке букмекерской компании.

Таким образом, на счету Петровского пять побед при отсутствии поражений. У Вишева пять побед и три поражения.

Также в рамках турнира многократный призёр чемпионатов России Артур Субханкулов одержал пятую победу в профессиональных боях в поединке с Лазарусой Шанингва из Намибии, а на профессиональном ринге дебютировал победитель международных соревнований Сергей Собылинский, который единогласным решением судей победил Улугбека Каюмбоева из Узбекистана.

Россиянин Гор Хачатрян одержал победу над Музаффарой Расуловым единогласным решением судей.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, когда россиянин проведёт бой с американцем Бенеилом Дариушем.