Титов связал плохие результаты «Спартака» с отсутствием лидера в команде

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов считает причиной спада у московской команды в весенней части сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) отсутствие в клубе явного лидера.
Титов связал плохие результаты «Спартака» с отсутствием лидера в команде
  • РИА Новости

«Сегодня у «Спартака» нет явного лидера. Такого, как в моё время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. Нет дядьки — как Горлукович, — который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться», — цитирует Титова kp.ru.

Красно-белые занимают третье место в таблице чемпионата России с 45 очками, завоёванными в 23 матчах. Команда в весенней части сезона провела пять встреч подряд без побед, а также потерпела поражение от «Урала» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России со счётом 1:2. В «Пути регионов» столичный клуб сыграет на выезде с «Акроном».

Ранее мэр Жигулёвска Илья Сухих высказался о приезде московского «Спартака» в город на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

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