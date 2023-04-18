Гомельский — о недопуске россиян к отборочному этапу Олимпиады: всё это напоминает мне месть

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о недопуске российских спортсменов к отборочному этапу Олимпиады в Париже.

«Чисто политическое решение, которое продиктовано Международной федерацией баскетбола, политиками. Всё это напоминает мне месть. Я расстроен, но не удивлён», — цитирует Гомельского «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Международная федерация баскетбола (ФИБА), сборную России заменит команда Болгарии. Она следующая по рейтингу сборная из Европы.

Предквалификационный турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая.