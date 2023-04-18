La Sexta: «Реалу» разрешили стать обвинителем в деле о коррупции «Барселоны»

Короткая ссылка
Испанская прокуратура разрешила «Реалу» участвовать в качестве частного обвинителя «Барселоны» в деле о коррупции.
La Sexta: «Реалу» разрешили стать обвинителем в деле о коррупции «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает laSexta, мадридскому клубу разрешили участвовать в деле о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скандал, обрушившийся на команду после «дела Негрейры».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить