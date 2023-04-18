La Sexta: «Реалу» разрешили стать обвинителем в деле о коррупции «Барселоны»

Испанская прокуратура разрешила «Реалу» участвовать в качестве частного обвинителя «Барселоны» в деле о коррупции.

Как сообщает laSexta, мадридскому клубу разрешили участвовать в деле о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скандал, обрушившийся на команду после «дела Негрейры».