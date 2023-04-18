La Sexta: «Реалу» разрешили стать обвинителем в деле о коррупции «Барселоны»
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Как сообщает laSexta, мадридскому клубу разрешили участвовать в деле о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скандал, обрушившийся на команду после «дела Негрейры».