Лапорта — о «деле Негрейры»: нас судили и линчевали без суда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скандал, обрушившийся на команду после «дела Негрейры».

«Это клеветнические заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. На протяжении всей своей истории «Барселона» была образцом честной игры. Обвинения должны быть доказаны в суде. Нас осудили и линчевали без суда. Мы подаем в суд по делу о защите чести и достоинства клуба», — цитирует Лапорту Marca.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу».