Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на игру между ЦСКА и «Локомотивом», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Максим Ковалёв.

«Химки» — «Торпедо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; VAR — Владислав Безбородов.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; VAR — Артём Любимов.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; VAR — Алексей Сухой.

«Урал» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Алексей Ширяев; VAR — Алексей Амелин.

«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Игорь Князев, Хамид Талаев; VAR — Иван Сиденков.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; VAR — Алексей Сухой.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; VAR — Иван Сиденков.

Ранее сообщалось, что «Урал» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче РПЛ с ЦСКА.