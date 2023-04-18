«Урал» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче РПЛ с ЦСКА

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, что «Урал» принял решение обратиться в ЭСК по эпизоду с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Урал» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод с назначенным 11-метровым ударом на 57-й минуте матча после падения в штрафной Бахтиёра Зайнутдинова», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки).

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона «Урала» из-за травмы.