Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона «Урала» из-за травмы

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы, которую он получил в матче с ЦСКА.

«Полузащитник нашей команды не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-22/23 из-за травмы плечевого сустава. Решение о возможной операции будет принято позже», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки. Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).