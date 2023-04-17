Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона «Урала» из-за травмы

Короткая ссылка
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы, которую он получил в матче с ЦСКА.

«Полузащитник нашей команды не сможет принять участие в оставшихся играх сезона-22/23 из-за травмы плечевого сустава. Решение о возможной операции будет принято позже», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки. Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить