Корнеев: главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества игроков

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Корнеев: главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества игроков
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Армейцы продолжают набирать очки, хотя победы даются им с большим трудом из-за плохой реализации голевых моментов. Главными козырями ЦСКА являются командный дух, максимальная самоотдача и сильные индивидуальные качества ведущих игроков», — цитирует Корнеева Betonmobile.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакджы может продолжить карьеру в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить