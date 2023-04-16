Корнеев: главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества игроков

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Армейцы продолжают набирать очки, хотя победы даются им с большим трудом из-за плохой реализации голевых моментов. Главными козырями ЦСКА являются командный дух, максимальная самоотдача и сильные индивидуальные качества ведущих игроков», — цитирует Корнеева Betonmobile.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакджы может продолжить карьеру в РПЛ.