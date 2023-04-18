Сысоев заявил, что спортсмены должны думать не только о реализации собственных амбиций

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев объяснил, почему спортсмены должны думать о политике, а не о реализации собственных способностей и амбиций.
Сысоев заявил, что спортсмены должны думать не только о реализации собственных амбиций
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«Спорт — очень закрытый мир, при этом хорошо оплачиваемый, если сравнивать его с другими профессиями. Это делает его в определённой степени асоциальным явлением. Но нельзя жить в социуме, не задумываясь о том, как мы видим решение той или иной проблемы в собственной стране в свете того, что происходит в мире в целом.

Понятно, что люди, которые сейчас выступают за то, чтобы ехать на Олимпиаду любой ценой, ставят во главу угла потраченные на спорт годы жизни, изнуряющие тренировки, здоровье, деньги и так далее. Но у твоей страны есть определённая история. И белый флаг в этом контексте — символ капитуляции», — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев объяснил, что сейчас происходит в олимпийском спорте.

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