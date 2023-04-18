Сысоев: мировой спорт как таковой давно уже стал предметом бизнеса

Бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев объяснил, что сейчас происходит в олимпийском спорте.

«Надо понимать простую вещь: мировой спорт как таковой давно уже стал предметом бизнеса. А бизнес, с одной стороны, не терпит конкуренции, а с другой — всегда играет по собственным правилам. Тот же МОК — это не что иное, как громадный международный концерн по реализации профессионального спорта через бизнес-структуры. Просто никто не может взять на себя смелость сказать открыто: ребята, с олимпийским спортом закончено. Дальше только так.

Когда в 1988-м к олимпийскому движению допустили профессионалов, мы радостно это подхватили, но по сей день не ответили себе на главный вопрос: «Каким мы видим профессиональный спорт как внутри России, так и вне её?» Не сформировали позицию, которая позволила бы сейчас собирать вокруг себя людей и спрашивать: «Вы с нами или против?» Поэтому и общество в целом смотрит на спорт и не может ничего понять: мы о гражданственности и патриотизме речь ведём или всё-таки о профессионализме?» — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев рассказал о социальной значимости спортивного общества «Динамо».