Агент Бальде: мы никогда не думали о получении российского гражданства

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном получении гражданства своим клиентом.
Агент Бальде: мы никогда не думали о получении российского гражданства
  • РИА Новости

«Мы никогда не думали о получении российского гражданства. Но никто не знает, что будет в будущем. Бальде очень нравится в России. Он счастлив быть здесь», — цитирует Пасторелло Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому. 26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2022/23 нападающий провёл 22 матча за сине-бело-голубых, забил 15 мячей и отличился шестью результативными передачами. 

Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри», но по ходу первой части нынешнего сезона не играл, так как отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

В сезоне-2022/23 футболист провёл пять матчей за красно-белых и забил два мяча.

Ранее Бальде рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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