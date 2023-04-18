На балконе погибшей гандболистки Дивак найдены бокал вина и телефон

Стали известны подробности гибели российской гандболистки Виктории Дивак.

По информации mk.ru, на балконе спортсменки обнаружили бокал вина и мобильный телефон. Также следователи считают, что Дивак упала с балкона, а не из окна. Дверь в квартиру была заперта изнутри.

17 апреля тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. Спортсменка скончалась от полученных травм после падения с восьмого этажа. Ей было 29 лет.

Ранее главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев отреагировал на гибель Дивак.