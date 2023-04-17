Тренер «Астраханочки» — о гибели Дивак: в 11 утра купила котика, а в 14 часов её не стало

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Главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев отреагировал на трагическую гибель 29-летней гандболистки команды Виктории Дивак.
Тренер «Астраханочки» — о гибели Дивак: в 11 утра купила котика, а в 14 часов её не стало
  • РИА Новости

«Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Это настоящая беда для всех нас», — цитирует Алексеева «Чемпионат»

В составе юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы в 2009 году. По информации агентства «Блокнот Астрахань», тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. Спортсменка скончалась от полученных травм после падения с восьмого этажа. 

Ранее сообщалось, что трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак ушла из жизни в возрасте 29 лет.

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