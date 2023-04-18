Глейхенгауз объяснил, зачем поменял программу Щербаковой в олимпийском сезоне

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о короткой программе Анны Щербаковой «Восток» в сезоне-2021/22.

«Мне не зашла программа. У меня изначально были сомнения, но мне нравилась музыка. Мы послушали, решили, что хорошо, начали ставить. И в целом нам нравилось, как Аня интерпретирует эту музыку», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст.Лаб».

Он добавил, что изменил своё мнение, когда увидел программу на соревнованиях.

«Хотя это была уже середина сезона, я разговаривал с Аней и её родителями и сказал им, поверьте мне, я чувствую, что надо менять эту программу», — отметил хореограф.

Новая программа была поставлена под композицию Инона Зура Dangerous Affairs. В итоге Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Глейхенгауз рассказал, почему не смог построить успешную карьеру фигуриста.