В «Пари НН» назвали причину расставания с тренером Горловым

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов раскрыл подробности ухода Артёма Горлова с поста главного тренера.

«Мы расстались с ним только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в будущем он станет большим тренером», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

В начале апреля стало известно об увольнении Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Сергей Юран.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 матчах 19 очков. Клуб находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.

Ранее «Пари НН» отправил в РФС жалобу на решение о техническом поражении в матче с «Торпедо».