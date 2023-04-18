В «Пари НН» назвали причину расставания с тренером Горловым

Короткая ссылка
Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов раскрыл подробности ухода Артёма Горлова с поста главного тренера.
В «Пари НН» назвали причину расставания с тренером Горловым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы расстались с ним только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в будущем он станет большим тренером», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

В начале апреля стало известно об увольнении Горлова из нижегородского клуба. Новым главным тренером команды был назначен Сергей Юран.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 матчах 19 очков. Клуб находится в зоне стыковых матчей за право остаться в высшей лиге.

Ранее «Пари НН» отправил в РФС жалобу на решение о техническом поражении в матче с «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить