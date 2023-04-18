«Пари НН» отправил в РФС жалобу на решение о техническом поражении в матче с «Торпедо»

«Пари Нижний Новгород» отправил в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) жалобу на решение о техническом поражении в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«РФС получил от клуба «Пари НН» обращение в апелляционный комитет на решение контрольно-дисциплинарного комитета о присуждении технического поражения в матче с «Торпедо», — цитирует представителя РФС ТАСС.

22 марта КДК РФС вынес решение по ситуации с Ярославом Михайловым, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек, и присудил нижегородской команде техническое поражение.

Ранее Денис Глушаков высказался о решении КДК РФС засчитать техническое поражение «Пари НН».