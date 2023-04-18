Титов: чемпионат Казахстана по уровню уже догоняет РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В 2009 году между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России. К сожалению, чемпионат Казахстана нас уже догоняет», — цитирует Титова «Матч ТВ».

В 2009 году экс-футболист выступал за астанинский «Локомотив».

В составе «Спартака» Титов стал шестикратным чемпионом России. Он провёл за красно-белых 444 матча, в которых забил 105 мячей.

Ранее Титов отметил высокую конкуренцию в «Спартаке» среди футболистов.