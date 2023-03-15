Титов отметил высокую конкуренцию в «Спартаке» среди футболистов

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о конкуренции среди футболистов за места в столичном клубе.

«Хочу отметить, что сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция, два-три футболиста на одно место. Такого не было очень давно. Самое приятное, что в составе много наших ребят. Это очень отрадно. Сегодня играл сын моего близкого друга — Павел Мелёшин. Я рад, что он выходит на поле, набирается опыта. Плохо, что не забил», — заявил Титов RT.

Ранее Титов высказал мнение, что арбитр Сергей Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).