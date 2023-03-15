Узнать больше

Титов отметил высокую конкуренцию в «Спартаке» среди футболистов

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о конкуренции среди футболистов за места в столичном клубе.

«Хочу отметить, что сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция, два-три футболиста на одно место. Такого не было очень давно. Самое приятное, что в составе много наших ребят. Это очень отрадно. Сегодня играл сын моего близкого друга — Павел Мелёшин. Я рад, что он выходит на поле, набирается опыта. Плохо, что не забил», — заявил Титов RT.

Ранее Титов высказал мнение, что арбитр Сергей Карасёв принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить